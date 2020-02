Wall Street recupera dos receios sobre coronavírus e abre em alta A bolsa de Nova Iorque recuperou hoje das perdas registadas na segunda-feira, relacionadas com o receio sobre o novo coronavírus Covid-19, e abriu em ligeira subida no início da sessão. economia Lusa economia/wall-street-recupera-dos-receios-sobre_5e554683979f2f128de9d3f4





Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,36% para 28.070,20 pontos e o Nasdaq 0,47% para 9.265.13.

Já o índice alargado S&P 500 subia 0,09% para 3.228.50 pontos.

A subida americana contrasta com as perdas nas bolsas europeias registadas sensivelmente à mesma hora, com os mercados de Londres a perder 1,20%, o de Paris 0,93%, e os de Frankfurt e Milão 0,85%.

A epidemia de pneumonia viral, que surgiu em finais de 2019 na China, tem-se propagado, atingindo vários países. Na Europa, a Itália tornou-se no fim de semana o primeiro país do continente a impor medidas de quarentena em várias regiões do norte do país.

Segundo números oficiais, a Itália tem hoje 283 casos de contágio, mais 50 que na segunda-feira, e cinco mortos.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Na segunda-feira à noite, a bolsa de Nova Iorque fechou em forte baixa, com o Dow Jones a perder 3,6% para os 27.964,34 pontos, a sua pior sessão em mais de dois anos, e o Nasdaq desvalorizou 3,7%, para os 9.221,45 pontos.

