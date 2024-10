Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,38%, para 42.766,30 pontos, enquanto o alargado S&P 500 perdia 0,48%, para 5.825,85 pontos.

Também no negativo abriu o tecnológico Nasdaq, que baixava 0,27%, para 18.490,77 pontos.

Na véspera, os resultados definitivos da sessão apontaram para um dia sem rumo, com o Dow Jones a perder 0,80% e o S&P 500 0,18%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,27%.

Na sexta-feira, o Dow Jones e o S&P500 tinham fechado com novos recordes, que no caso do segundo foi o 47.º do ano.

Os juros do Tesouro norte-americano recuaram hoje para 4,16%, depois de na segunda-feira terem chegado a 4,20%, mas continuam acima dos 4,08% observados na sexta-feira. Esta é uma opção mais viável para alguns dos investidores, que podem estar menos dispostos a pagar preços elevados por ações.

Entre as empresas que mais perdiam no início da sessão estavam Verizon (-6,18%), General Electric (-5,94%), Lockeed Martin (-3,79%), Home Depot (-2,04%) ou Apple (-1,5%).

Por outro lado, alguns dos maiores ganhos estavam a ser registados pela Philip Morris (6,33%), General Motors (4,82%) ou 3M (4,54%).

