Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,38% para 26.766,64 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 1,31% para 10.407,93 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,62% e estava em 3.205,92 pontos.

O Departamento do Trabalho indicou hoje que durante a semana passada 1,3 milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego, menos 100 mil pessoas do que na semana anterior. As previsões apontavam para 1,25 milhões de novos inscritos no desemprego.

Estes dados foram divulgados numa altura em que alguns estados voltaram a adotar medidas restritivas, como o encerramento de bares, restaurantes e lojas, para travar o aumento de casos de covid-19.

Por setores, as maiores perdas eram do energético (-1,37%) e do tecnológico (-1,07%).

Por cotadas, a Boeing (-2,58 %), a Cisco Systems (-1,94 %) e a Microsoft (-1,68 %) destacavam-se nas descidas.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com os investidores entusiasmados com os resultados trimestrais do banco Goldman Sachs, cujas ações terminaram a subir 1,35%. O Dow Jones ganhou 0,85% e o Nasdaq 0,59%.

