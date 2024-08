Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,43%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,67% e o alargado S&P500 desvalorizou 0,89%.

A sessão começou no verde, com a tendência de compra a parecer recuperar a vantagem após um contratempo na terça-feira.

Mas uma reviravolta ocorreu após a publicação do inquérito mensal aos gestores de compras (PMI) da S&P Global, que mostrou uma aceleração nos serviços nos Estados Unidos em agosto.

Os dados refletem um setor em claro crescimento, o que coloca em perspetiva a tese de uma economia norte-americana em processo de desaceleração, ou mesmo em clara desaceleração.

"Os números são fortes", frisou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

"Isto reduz muito a probabilidade de um corte de meio ponto nas taxas" na próxima reunião da Fed, em 17 e 18 de setembro, acrescentou.

Para Patrick O'Hare, o mercado voltou a alinhar com a ideia de que o banco central norte-americano "só vai cortar as taxas num quarto de ponto".

Os investidores atribuem agora uma probabilidade de 24% à hipótese de um corte de meio ponto, em comparação com quase 40% na quarta-feira.

Além disso, vários membros da Fed fizeram um discurso cauteloso nas últimas horas, apelando à calma antes de serem conhecidos os últimos dados económicos antes da reunião de setembro para determinar se um corte nas taxas é apropriado.

Estes elementos também moderaram o entusiasmo do mercado obrigacionista, no qual o rendimento dos títulos do governo norte-americano a 2 anos subiu para 4,02%, em comparação com 3,93%. O preço dos títulos move-se na direção oposta às suas taxas.

A reviravolta no mercado de Nova Iorque deve-se também à cautela antes do aguardado discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, na sexta-feira, no âmbito do simpósio de Jackson Hole (Wyoming), um grande evento em torno dos bancos centrais.

"As pessoas estão a retirar parte das suas participações", após um período em que o Nasdaq e o S&P 500 registaram nove sessões positivas em dez dias de negociação, explicou Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners.

Kim Forrest sublinhou que as ações que beneficiaram particularmente da recuperação 'violenta' das últimas duas semanas foram hoje visadas, em particular o setor da tecnologia.

Os principais 'players' de semicondutores Nvidia (-3,70%), AMD (-3,87%), Qualcomm (-3,00%) e Intel (-6,12%) foram assim prejudicados, assim como, em menor dimensão, a Microsoft e Amazon.

"Vemos a tensão a aumentar antes do discurso de Powell. O mercado está a preparar-se para uma possível turbulência na sexta-feira", analisou Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote.

DMC // MDR

Lusa/Fim