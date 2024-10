Às 15:00 (hora em Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,46% para 42.205,39 pontos e o Nasdaq avançava 0,64% para 18.032,30 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,75% para 5.742,75 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado foi anunciado que a taxa de desemprego recuou em setembro para 4,1% nos Estados Unidos, contra 4,2% em agosto, com a criação de emprego a subir e a ultrapassar as expectativas dos mercados, segundo os dados do Departamento do Trabalho.

No mês de setembro, foram criados 254.000 empregos, nos setores público e privado, contra 159.000 empregos em agosto, um número revisto em alta. Os analistas esperavam que fossem criados 135.000 empregos.

Os investidores continuam atentos à situação de tensão no Médio Oriente, que tem levado a uma subida acentuada do preço do petróleo nos últimos dias.

O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, subia 0,8% para 78,24 dólares e o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, avançava 0,5% para 74,09 dólares.

