Wall Street prossegue na senda dos recordes A bolsa nova-iorquina encerrou hoje com novos recordes dos seus índices mais emblemáticos, com os investidores galvanizados pelos avanços na frente sino-norte-americana, nos indicadores norte-americanos e pelos resultados do banco Morgan Stanley.





Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average apreciou 0,92%, para acabar nos 29.297,64 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,06%, para as 9.357,13 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 0,84%, para as 3.316,81.

A beneficiar do ambiente de otimismo e das subidas de realçar verificadas entre as empresas tecnológicas, a casa-mãe (holding) da Google, a Alphabet, superou pela primeira vez o limiar simbólico do bilião (milhão de milhões) de dólares de capitalização bolsista.

Os investidores já tinham acolhido de forma entusiástica, na quarta-feira, o acordo comercial preliminar entre Washington e Pequim, assinado na Casa Branca.

E, na quinta-feira, o Congresso ratificou definitivamente o acordo comercial entre os EUA, o México e o Canadá.

"As numerosas incertezas que pairaram sobre o mercado no último ano dissiparam-se no seu conjunto", realçou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.

Além do facto de os acordos comerciais terem sido assinados, o que dificulta evoluções contrárias, "os dados económicos na Europa voltam a melhorar um pouco e as políticas monetárias dos bancos centrais europeu e chinês parecem começar a dar frutos", sublinhou.

"É preciso ver o que vai dar o conjunto dos resultados das empresas do quarto trimestre, mas, provavelmente, ultrapassámos o pior de um pequeno arrefecimento, que vivemos no ano passado, pelo que os investidores estão a dar um suspiro coletivo de alívio", acrescentou esta analista.

As estatísticas do dia sobre a economia dos EUA foram sólidas.

As vendas do comércio retalhista progrediram 0,3% em dezembro, em relação ao mês anterior, apesar de uma progressão débil dos salários.

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego, por seu lado, baixaram mais do que previsto, ao passo que a atividade industrial na região de Filadélfia acelerou em janeiro.

Outra notícia encorajadora para os investidores veio do banco Morgan Stanley, que encerrou a época de divulgação dos resultados trimestrais dos grandes bancos, com a apresentação de um volume de negócios e um lucro recorde, fechando a sessão com uma subida de 6,60%.

