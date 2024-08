Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones crescia 0,38% para 41.332,06 pontos e o tecnológico Nasdaq caía 0,16% para 17.852,85 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu vez, recuperava 0,23% para 5.648,61 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta, com os investidores animados com o anúncio do corte nas taxas de juro pelo presidente do banco central norte-americano (Fed), medida que Wall Street espera para setembro, desconhecendo, contudo, a dimensão da descida.

O índice Dow Jones Industrial recuperou 1,14%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,47% e o S&P500 avançou 1,15%, segundo a agência Bloomberg.

Wall Street ganhou na sexta-feira um ímpeto positivo, após o presidente da Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos, ter dito que "chegou a hora de um ajustamento da política monetária", sinalizando um corte nas taxas de juro em setembro.

No entanto, para hoje o calendário de indicadores económicos está relativamente vazio, pelo que os investidores vão estar atentos à empresa tecnológica de semicondutores Nvidia, que na quarta-feira apresenta os seus resultados financeiros, bem como a outras empresas como a Kohl's, Chewy, Salesforce e a Dollar General, cujos resultados serão conhecidos ao longo da semana.

Na sexta-feira, também serão divulgados os últimos dados sobre a inflação no país e um dia antes também será conhecido o número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos na semana passada.

JS // EA

Lusa/Fim