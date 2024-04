Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,31% para 37.872,82 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cedia 0,23% para 15.646,80 pontos.

O índice alargado S&P 500 fixava-se, por sua vez, em 5.033,84 pontos, mais 0,24%.

Os pedidos de subsídios de desemprego nos Estados Unidos da América mantiveram-se em 212.000 na semana terminada em 13 de abril, anunciou hoje o Departamento do Trabalho norte-americano.

O valor referente à semana anterior foi revisto em alta em cerca de mil novos pedidos.

A média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável do desempenho do mercado laboral norte-americano, também se manteve em 214.500 face às quatro semanas terminadas no dia 06 de abril.

PE (JO) // EA

Lusa/Fim