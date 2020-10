Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,14% para 28.402,54 pontos, enquanto o Nasdaq cedia 0,12% para 11.493,15 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.461,21 pontos, mais 0,17%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta com o índice Dow Jones a avançar 0,55%.

O Presidente da China declarou hoje que "chantagens, bloqueios e pressão máxima não levam a lugar nenhum" e que o país jamais "cederá, nem será subjugado", num aviso velado aos Estados Unidos.

"A China nunca permitirá que nenhuma força viole ou separe o território sagrado", afirmou Xi Jinping, num discurso proferido no Grande Palácio do Povo, em Pequim, para marcar o 70.º aniversário da chegada à Coreia do Norte dos voluntários chineses que lutaram na Guerra da Coreia (1950-53), para "resistir à agressão norte-americana".

Sem mencionar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Xi denunciou o "unilateralismo, protecionismo e egoísmo extremos", bem como "atos arrogantes, hegemónicos e hostis, que não levam a lugar nenhum".

"A China nunca vacilará perante ameaças ou será subjugada. Nós, os chineses, somos firmes e confiantes e olhamos para o futuro com a expectativa do rejuvenescimento desta nação", garantiu.

As declarações surgem um dia depois do anúncio de uma possível venda de armas dos Estados Unidos a Taiwan, ilha que funciona como uma entidade política soberana, mas que Pequim considera uma província rebelde, tendo já afirmado que não renunciará ao uso da força para conseguir "a reunificação" de Taiwan com o resto da República Popular da China.

