Às 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,28% para 42.322,17 pontos e o tecnológico Nasdaq baixava 0,16% para 19.429,40 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.970,94 pontos, menos 0,02%.

Na quarta-feira, a bola nova-iorquina encerrou sem rumo definido, com o Dow Jones a perder 0,22%.

O défice comercial dos EUA baixou 55,5% para 61.600 milhões de dólares em abril, no mesmo mês em que o Presidente norte-americano impôs tarifas globais aos seus parceiros comerciais, foi anunciado.

De acordo com um relatório do 'Bureau of Economic Analysis' (BEA), verificou-se uma queda de 76.700 milhões de dólares em comparação com os 138.300 milhões de dólares de março.

Também hoje foi anunciado que os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos fixaram-se em 247.000 na semana passada, um aumento de 8.000 face ao nível revisto da semana anterior, revelou o Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano.

O anterior nível foi revisto em baixa, passando de 240.000 para 239.000.

A média móvel das últimas quatro semanas foi de 235.000, um aumento de 4.500 face à média revista da semana anterior, que passou de 230.750 para 230.500.

