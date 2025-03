Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,51% para 42.731,41 pontos e o tecnológico Nasdaq crescia 0,15% para 18.305,98 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, avançou 0,13% para 5.784,97 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a perder 1,55%.

A China avisou hoje que vai "resistir até ao fim" se os Estados Unidos "insistirem em prejudicar os interesses chineses", em resposta às novas taxas alfandegárias impostas por Washington sobre produtos oriundos do país asiático.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, reiterou, em conferência de imprensa, que Pequim "se opõe firmemente" à decisão dos Estados Unidos de utilizar o fentanil como desculpa para aplicar mais taxas sobre as exportações chinesas.

"Se os EUA querem realmente resolver o problema do fentanil, devem negociar com a China com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo", afirmou o porta-voz.

Washington anunciou esta semana a duplicação para 20% das taxas sobre produtos chineses, o que levou Pequim a responder com taxas de 10% e 15% sobre as importações agrícolas dos EUA.

