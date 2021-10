Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,25% para 34.295,70 pontos e o Nasdaq subia 0,38% para 14.520,25 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,32% e estava em 4.364,43 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Trabalho indicou que a taxa de inflação anual subiu para 5,4% em setembro nos Estados Unidos, o nível mais alto em 13 anos.

Hoje começam também a ser divulgados os resultados trimestrais de empresas norte-americanas, com o banco JPMorgan Chase e a companhia Delta Air Lines a publicarem lucros.

Apesar de ter divulgado resultados positivos no terceiro trimestre, as ações da Delta Air Lines recuavam 3,4% já que a companhia aérea alertou que o aumento do preço dos combustíveis e custos laborais podem afetar os lucros no futuro.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,34% e o Nasdaq 0,14%.

EO // EA

Lusa/Fim