Os resultados definitivos da sessão indicam que os nomes habituais das tecnológicas, da Microsoft a Apple, levaram o Nasdaq para níveis inéditos, depois de valorizar 0,95%, bem como o S&P500, que progrediu 0,77%.

O seletivo Dow Jones Industrial Average, por seu lado, subiu 0,49%.

Na quarta-feira, os mercados bolsistas vão estar fechados para observar o dia feriado do 19 de junho, que celebra o fim da escravatura nos EUA.

"O mercado está muito resiliente, apoiado pelo entusiasmo com a inteligência artificial" (IA), comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Uma vez não são vezes e o título do fabricante de semicondutores para a IA, Nvidia, recuou 0,68%, mas a sua valorização bolsista coloca-o na peugada das duas maiores capitalizações, da Apple, que fechou a ganhar 1,97%, e da Microsoft (+1,31%).

"A progressão dos títulos da tecnologia ligados ao desenvolvimento da IA superou o resto do mercado", também destacou Art Hogan, da B. RIley Wealth Management.

No plano macroeconómico, os investidores receberam o índice Empire State, da atividade industrial na região de Nova Iorque, que permaneceu em contratação, se bem que tenha melhorado.

Os rendimentos obrigacionistas voltaram a subir, no caso dos títulos a 10 anos de 4,22% de sexta-feira para 4,27%.

Esta pequena tensão foi atribuída por Peter Cardillo ao facto de o presidente do banco da reserva Federal em Minneapolis, Neil Kashkari, ter afirmado no domingo que era "razoável prever" uma baixa da taxa de juro de referência do banco central em dezembro.

"Isto adia um pouco o horizonte de baixa da taxa", uma vez que os investidores esperavam que esta ocorresse já em setembro, considerou o analista da Spartan Capital.

RN // RBF

Lusa/fim