Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,73% para 33.946,32 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,16% para 11.007,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,34% para 3.963,34 pontos.

Na segunda-feira, as autoridades de Pequim anunciaram novas restrições após ter sido registado um aumento de casos de covid-19, numa altura em que diversas cidades chinesas têm surtos. Os investidores receiam o impacto na atividade económica destas restrições.

Em Wall Street, os maiores ganhos no início da sessão eram os dos setores energético (1,4%) e de matérias-primas (0,94%).

Entre as 30 empresas cotadas no Dow Jones destacavam-se as subidas da Walgreens Boots Alliance (2,41%), da Dow (2,29 %) e da petrolífera Chevron (1,59 %), enquanto a Walt Disney liderava as perdas (-1,27%).

O barril de petróleo do Texas subia para 81,13 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos baixava para 3,77%.

