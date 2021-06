Às 14:50 (hora de Lisboa) o índice Dow Jones descia 0,14% para 34.580,09 pontos e o Nasdaq subia 0,53% para 13.954,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 negociava em terreno positivo, com uma subida de 0,13% para 4.231,77 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, com o Dow Jones a recuar 0,36% e o Nasdaq a somar 0,49%.

"Os investidores continuaram a avaliar o otimismo quanto à recuperação da economia e a persistência da incerteza quanto à inflação e as implicações que esta pode ter no calendário da Reserva Federal para reduzir o seu programa de compras de ativos", consideraram analistas da Charles Schwab, no final da sessão de segunda-feira, citados pela AFP.

Na quinta-feira, serão divulgados novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos, com a publicação do índice de preços no consumidor relativo a maio.

O petróleo do Texas negociava em baixa a 68,79 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos descia para 1,526%.

