Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,26% para 31.469,39 pontos, mas os outros dois índices de referência da bolsa nova-iorquina estavam em terreno negativo.

O Nasdaq recuava 0,50% para 13.292,21 pontos e o índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação negativa de 0,01% para 3.869,61 pontos.

As negociações sobre a proposta de estímulos fiscais no valor de 1,9 biliões de dólares (1,58 biliões de euros) passaram para o Senado, depois de a Câmara dos Representantes ter aprovado no fim de semana o pacote destinado a impulsionar a economia dos Estados Unidos.

"Temos os votos de que necessitamos para aprovar a legislação", disse na terça-feira o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, ao anunciar que o debate arrancaria hoje.

Os democratas contam com uma maioria exígua na câmara alta, com 51 senadores face a 50 dos republicanos, contando já com o voto da vice-presidente democrata, Kamala Harris, em caso de empate. Isto faz com que os democratas não possam perder um só voto.

Na terça-feira, Wall Street encerrou em baixa, com o Dow Jones a baixar 0,46% e o Nasdaq 1,69%.

EO // EA

Lusa/Fim