Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,10% para 23.542,50 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,16% para 8.481,18 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,34% e estava em 2.807,26 pontos.

Em terreno negativo, destacavam-se as descidas do grupo aeronáutico Boeing (-3,61%), da Intel (-3,32%) e da Johnson and Johnson (-0,98 %).

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou também sem uma tendência definida, no final de uma sessão volátil, depois de o Departamento do Trabalho norte-americano ter anunciado que na semana passada se inscreveram para o subsídio de desemprego 4,4 milhões de pessoas. O Dow Jones subiu 0,17%, mas o Nasdaq perdeu 0,01% e o S&P 500 caiu 0,05%.

