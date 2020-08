Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,44% para 27.902,07 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,26% para 11.182,03 pontos.

O índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas cotadas em Wall Street, somava ligeiros 0,12% para 3.394,15 pontos, depois de ter fechado a sessão anterior em 3.389,78 pontos, acima do máximo histórico que tinha fixado em 19 de fevereiro.

Entre finais de fevereiro e 23 de março, o S&P 500 chegou a registar uma desvalorização de cerca de 30%, mas conseguiu recuperar e anular as perdas que sofreu desde que se começaram a sentir os efeitos na pandemia de covid-19 nos Estados Unidos.

Apesar do novo máximo do S&P 500, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão de terça-feira sem um rumo definido, uma vez que o índice Dow Jones caiu 0,24% enquanto o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançou 0,73%.

No mercado nova-iorquino, o preço do barril de petróleo do Texas baixava 1% para 42,44 dólares após a abertura da sessão, apesar de uma queda acima do esperado das reservas de crude norte-americanas.

EO (RN) // EA

Lusa/Fim