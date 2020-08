Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,18% para 27.790,60 pontos e o Nasdaq avançava ligeiros 0,03% para 11.266,43 pontos.

No entanto, o índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas cotadas em Wall Street, descia 0,11% para 3.381,79 pontos.

Entre as 30 grandes cotadas do Dow Jones destacavam-se os ganhos da Apple (2%), do JPMorgan Chase (1,17%) e do American Express (0,86%).

O preço do petróleo do Texas começou a sessão com uma queda de 2,01% para 41,97 dólares por barril, numa altura em que os investidores receiam que o abrandamento da recuperação económica prejudique a procura de crude.

A pressionar o preço do petróleo de referência nos Estados Unidos estiveram também os resultados da última reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de outros produtores independentes, onde foi manifestada alguma preocupação com os níveis de cumprimento dos cortes vigentes por parte de alguns países, como o Iraque, levando a um sentimento pessimista no mercado petrolífero.

Na quinta-feira, Wall Street encerrou em alta, com o índice Nasdaq, dominado pelas tecnológicas, a fixar novo recorde, com uma subida de 1,06% para 11.264,95 pontos, um nível inédito. O Dow Jones subiu 0,17% e o S&P 500 avançou 0,32%

EO // EA

Lusa/Fim