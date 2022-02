Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,51% para 34.809,78 pontos e o Nasdaq descia 1,35% para 13.948,08 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,42% para 4.452,35 pontos.

A Rússia continua a reforçar a presença militar nas suas fronteiras com a Ucrânia, disse hoje o secretário-geral da NATO, observando que "nesta fase" não há sinais de desanuviamento, apesar das declarações de Moscovo.

"Nesta fase, não assistimos a qualquer desescalada no terreno. Pelo contrário, parece que a Rússia continua a reforçar a sua presença militar", disse Jens Stoltenberg no início de uma reunião com os ministros da Defesa da Aliança em Bruxelas.

"A Rússia ainda pode invadir a Ucrânia sem aviso prévio, as capacidades estão no lugar" com mais de 100.000 soldados, acrescentou o secretário-geral da NATO, citado pela agência francesa AFP.

Na terça-feira, Wall Street encerrou com ganhos, com o índice Dow Jones a subir 1,22% e o Nasdaq a avançar 2,53%, após a Rússia ter anunciado a retirada de algumas das tropas que destacou para perto das fronteiras com a Ucrânia.

Segundo analistas, o mercado hoje espera também a divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal (Fed), aguardando pistas sobre o plano de subida das taxas de juro para controlar a inflação.

Quanto aos últimos dados macroeconómicos, as vendas a retalho subiram 3,8% em janeiro, muito acima do esperado, apesar do aumento dos preços.

EO (PNG) // CSJ

Lusa/fim