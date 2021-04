Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,33% para 33.949,35 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, descia 0,44% para 14.016,17 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,49% e estava em 4.189,81 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, com o índice alargado S&P 500 a atingir um novo máximo, ao somar 0,68% para 4.211,47 pontos. O Dow Jones avançou 0,71% e o Nasdaq ganhou 0,22%.

Depois do fecho da bolsa, a Amazon foi a última das principais empresas de tecnologia a divulgar as contas do primeiro trimestre e anunciou que teve lucros de 8,1 mil milhões de dólares (6,7 mil milhões de euros), superando as expectativas.

Hoje, nas primeiras transações, a Amazon avançava quase 2%, ao contrário do Twitter, que recuava 12,8%, apesar de também ter apresentado resultados positivos, mas o seu número de utilizadores não aumentou tanto como era esperado.

