Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,47% para 28.062,18 pontos e o Nasdaq registava um ganho mais acentuado de 1,21% para 11.450,24 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,74% e estava em 3.422,52 pontos.

Grandes empresas tecnológicas como a Apple e o Facebook destacavam-se nos ganhos iniciais.

À mesma hora, as principais bolsas europeias seguiam também em alta, com Paris e Frankfurt a destacarem-se, ao subirem 1,81% e 2,03%, respetivamente.

A maioria das praças asiáticas encerraram igualmente no verde, com Tóquio, a terminar a sessão com uma valorização de 0,28%.

Esta semana os mercados vão estar atentos à reunião anual de Jacksole Hole, nos Estados Unidos, que decorre por videoconferência, com participações de vários responsáveis de bancos centrais de todo o mundo.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou a semana em alta, com dois dos seus índices mais emblemáticos, o Nasdaq e o S&P 500, em níveis recorde.

No conjunto da semana, o Dow Jones fechou praticamente sem variação, ao passo que o S&P 500 subiu 0,7% e o Nasdaq 2,7%.

EO (RN) // JNM

Lusa/fim