Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,19% para 33.031,94 pontos e o Nasdaq somava 0,69% para 12.517,32 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,28% para 4.152,49 pontos.

Hoje foi anunciado que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registou uma contração de 0,6% no segundo trimestre, em ritmo anualizado, menos do que tinha sido inicialmente anunciado pelo Departamento do Comércio.

Na primeira estimativa, divulgada no fim de julho, o recuo do PIB entre abril e junho era de 0,9%.

Por sua vez, o Departamento do Trabalho indicou que os pedidos de subsídio de desemprego tiveram uma redução de 2.000 na semana passada, ficando em 243.000.

Os mercados continuam à espera do discurso que o presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, fará na sexta-feira no simpósio de Jackson Hole, que reúne dirigentes de vários bancos centrais.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Salesforce liderava as descidas (-6,47%), enquanto a Boeing (2,30%) e a Apple (1,19%) estavam em destaque nas subidas.

