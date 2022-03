Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,78% para 33.554,95 pontos e o Nasdaq registava uma subida mais ligeira de 0,09% para 13.544,70 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,92% e estava em 4.346,07 pontos.

A bolsa nova-iorquina tentava recuperar das perdas da véspera, o que era atribuído à compra de ações mais baratas por parte dos investidores, apesar da agudização do conflito na Ucrânia.

Os investidores estão também atentos à intervenção do presidente da Fed no Congresso, esperando-se que Jerome Powell confirme a intenção do banco central norte-americano de subir as taxas de juro para combater a inflação elevada.

Wall Street reagia ainda positivamente a dados do emprego melhores do que o esperado no relatório divulgado pela empresa de processamento de salários ADP, que registou 475.000 novos empregos no setor privado em fevereiro.

O relatório mensal sobre o mercado laboral será divulgado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos seguia a 1,789%.

Por setores, os maiores ganhos eram os das empresas de energia (1,09%).

O dólar reforçava-se face ao euro com um câmbio de 1,1097.

