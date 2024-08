Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,42% para 39.330,90 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,12% para 16.763,75 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,20% para 5.333,48 pontos.

"Os mercados entraram numa montanha-russa na semana passada, com uma queda acentuada na segunda-feira seguida de uma subida no final da semana", afirmou o analista Art Hogan citado pela AFP.

Os principais índices terminaram o conjunto da semana com variações muito ligeiras, o S&P perdeu 0,04%, o Nasdaq 0,2% e o Dow Jones caiu 0,6%.

Esta semana as atenções estão focadas nos números da inflação, dado que na terça-feira serão divulgados os índices de preços no produtor em julho e os preços no consumidor são esperados na quarta-feira.

Na quinta-feira, os investidores estarão atentos aos dados sobre as vendas a retalho, um outro barómetro sobre o consumo.

Quanto aos resultados de empresas, é também o setor do consumo que estará em foco esta semana, sendo esperadas as contas da cadeia de supermercados Walmart, das lojas Home Depot e do grupo chinês de vendas 'online' Alibaba, também cotado em Wall Street.

No mercado obrigacionista, os juros da dívida norte-americana a 10 anos seguiam a 3,93% contra 3,95% no encerramento da sessão anterior.

As ações da companhia aérea JetBlue recuavam mais de 12% após ter sido anunciado um plano de empréstimo e venda de dívida por 2,75 mil milhões de dólares.

EO // EA

Lusa/fim