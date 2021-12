Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,58% para 34.807,97 pontos e o Nasdaq recuava 1,40% para 14.956,74 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,62% para 4.545,80 pontos.

Com este desempenho, a bolsa nova-iorquina começava a semana de forma negativa, tal como tinha terminado a anterior, devido ao nervosismo que a nova variante da covid-19 está a causar.

Os investidores seguem igualmente atentos aos desenvolvimentos em torno do plano social apresentado pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, que prevê gastos com projetos sociais no valor de 1,75 biliões de dólares, mas não conseguiu os apoios necessários para ser aprovado, depois de o senador democrata Joe Manchin ter afirmado que votará contra.

As perdas de hoje "refletem a incerteza crescente em relação ao aumento da Ómicron, com possíveis novas restrições que afetem a economia ou se haverá uma suspensão inesperada dos estímulos fiscais adicionais do plano do Presidente Biden", afirmou o analista de Leuthold Group Jim Paulsen, citado pelo canal CNBC.

No meio de quedas generalizadas, a farmacêutica Moderna subia 6,64%, depois de assegurar que a dose de reforço da sua vacina aumenta a proteção contra a covid-19.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas baixava para 67,75 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos recuava para 1,385%.

EO // CSJ

Lusa/fim