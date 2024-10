Às 14:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,57% para 42.353,37 pontos e o índice tecnológico Nasdaq avançava 0,59% para 18.628,54 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,41% para 5.832,18 pontos.

No índice Dow Jones, a Boeing liderava as descidas (-2,21%) depois de ter anunciado o lançamento de uma operação de aumento de capital que pode atingir 19 mil milhões de dólares (17,6 mil milhões de euros) para reforçar a sua tesouraria, numa altura em que acumula perdas.

Esta semana, os investidores vão estar atentos à divulgação de resultados trimestrais de várias empresas, com destaque para as grandes tecnológicas como Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon e Apple.

A semana será ainda marcada pela publicação de uma série de indicadores macroeconómicos, incluindo dados da inflação nos Estados Unidos em setembro, do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre e da taxa de desemprego em outubro.

O preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar no mercado nova-iorquino com uma queda de 6,26% para 67,29 dólares, o pior arranque em dois anos, depois de o ataque de Israel em território iraniano, no sábado, não ter atingido instalações petrolíferas.

