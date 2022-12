Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 1,58%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,26% e o alargado S&P500 progrediu 1,43%.

Depois das perdas na semana passada, os principais índices bolsistas começaram o dia em alta moderada, que se foi reforçando à medida que a sessão avançava, para acabarem com avanços claros.

Como acontece desde há meses, a inflação e as decisões da Fed para lhe responder continuam a dominar o ambiente no mercado bolsista, mais a mais esta semana, em que se esperam decisões importantes.

Na terça-feira vão ser divulgados os dados da inflação relativos a novembro, no mesmo dia em que a Fed começa uma reunião do seu comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês).

No fim do segundo e último dia da reunião, a Fed vai divulgar a sua decisão sobre a taxa de juro de referência e as suas previsões económicas, que podem indicar as suas próximas decisões.

Os analistas estão à espera que a Fed anuncie uma subida de meio ponto percentual (50 pontos-base), depois de vários aumentos mais agressivos, de 75 pontos-base.

Um inquérito divulgado hoje pelo banco da Fed em Nova Iorque mostrou que os consumidores veem indícios de moderação na subida dos preços, o que pode dar argumentos à Fed pela começar a suavizar a subida dos preço do dinheiro que tem feito.

