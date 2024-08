Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,24%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,21% e o S&P500 progrediu 0,20%.

"Conhecemos momentos de altos e baixos ao longo das suas últimas semanas e os índices recuperaram dos seus mínimos", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

No seu mínimo, o Nasdaq, exemplificou, caiu no início de agosto para 16% do seu último máximo, depois dos receios na bolsa quanto ao enfraquecimento do mercado de trabalho nos EUA e aos riscos de recessão que alguns aí detetaram.

"E agora estamos apenas a 5% desse máximo, o que mostra que ainda há muita procura pelas ações", contrapôs.

Na frente dos indicadores, hoje um índice de confiança das famílias confirmou a força do consumidor dos EUA em agosto, segundo a Universidade do Michigan. Este índice surgiu com 67,8 depois dos 66,4 de julho e acima dos 66,9 esperados pelos economistas.

Ao contrário, o lançamento de obras para construção de casas baixou 6,8% em julho, o que mostrou que as altas taxas de juro nos c+editos imobiliários constituam a afetar a procura.

Na próxima semana, as atenções dos investidores vão estar focadas na reunião dos banqueiros centrais, em Jackson Hole, no Estado do Wyoming, que começa na quinta-feira.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, deve falar na sexta-feira e os investidores esperam para ver os sinais que vai avançar em relação à decisão que a Fed vai tomar sobre a taxa de juro de referência, em 18 de setembro.

"Os recentes comentários de dirigentes da Fed levam-nos a pensar que uma baixa em 25 pontos-base [0,25 pontos percentuais ou 0,25%] vai ser decidida no próximo mês", disse Will Compernole, da FHN Financial.

Segundo um levantamento do CME Group, os investidores atribuem uma probabilidade de 74,5% a uma pequena descida da taxa, enquanto 25% esperam um corte maior de 50 pontos-base.

