Os resultados finais da sessão indicam que o Nasdaq valorizou 0,13%, para os 14.271,73 pontos, suficiente para um novo máximo histórico.

Pelo contrário, o Dow Jones Industrial Average baixou 0,21%, para as 33.874,24 unidades, e o S&P500 recuou 0,11%, para as 4.241,84.

Apesar da travagem de hoje, o mercado bolsista mantém uma dinâmica positiva desde o início da semana, com os investidores por enquanto a porem de lado as inquietações com o ritmo do crescimento de preços nos EUA.

Na semana anterior, os investidores reagiram com preocupação ao tom menos acomodatício da Reserva Federal (Fed), que reviu em alta as suas previsões de inflação nos EUA em 2021.

Mas o presidente da Fed, Jerome Powell, e outros responsáveis da instituição retificaram o tiro, insistindo que consideravam esta subida de preços temporária.

"A Fed não disse que iria endurecer a política monetária imediatamente", recordou J. J. Kinahan, da TD Ameritrade. "Primeiro, vão ver os números antes de tomarem a menor decisão".

Na quinta-feira, a Fed vai divulgar os resultados dos seus testes à resistência dos bancos, com "a expectativa de os bancos continuarem a ter um comportamento positivo", notou Kinahan.

Entre os valores do dia, o destaque vai para a Fannie Mae e a Freddie Mac, que caíram respetivamente 32,14% e 36,77%. O governo de Joe Biden decidiu substituir o diretor da agência que supervisiona estes dois organismos semipúblicos de refinanciamento hipotecário, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter considerado anticonstitucional a estrutura da agência. Esta decisão afasta o cenário de privatização dos dois grupos.

As cotações da Apple (-0,21%), Alphabet (-0,17%), Facebook (+0,43%) e Amazon (-0,05%) pouco mexeram no dia em que a comissão de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes começou a analisar propostas legislativas que visam a sua regulação.

Lusa/Fim