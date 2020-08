Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq valorizou 1,00% para uns inéditos 11.129,73 pontos.

O conglomerado do comércio eletrónico Amazon progrediu 1,09%, o fabricante de 'chips' Nvidia 6,7% e o construtor de veículos elétricos Tesla 11,20%.

Ao contrário, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,31%, para as 27.844,91 unidades, mas o alargado S&P500 progrediu 0,27%, para as 3.381,99.

"Sem grandes notícias para justificar uma subida dos índices, vemos a repetição de um cenário habitual, com um setor tecnológico particularmente sólido e os outros a continuarem tranquilos", observou Peter Cardillo, responsável da estratégia de investimento na Spartan Capital Securities.

"As trocas provavelmente vão continuar dentro de um intervalo limitado, enquanto não houver informações importantes sobre o pacote de ajudas públicas ou sobre a eleição presidencial", acrescentou o especialista.

Peter Cardillo insistiu que "a situação não é rara neste período de fim de férias de verão".

"Parece que existem três temas decisivos no mercado: quando se vai sair do impasse orçamental no Congresso sobre o próximo plano de relançamento? Qual vai ser o efeito de uma reabertura da economia mais lenta do que previsto sobre o consumo? E quando é que poderemos esperar razoavelmente ter uma vacina eficaz contra a covid-19?", observou, por seu lado, Art Hogan, da National Holdings.

De momento, democratas e republicanos continuam sem chegar a acordo sobre um novo conjunto de ajudas aos cidadãos norte-americanos e os congressistas estão de férias até meados de setembro.

Nenhuma discussão está prevista nos próximos dias entre os principais negociadores dos dois partidos.

Contudo, desde o início do verão, "os investidores sempre consideraram o copo meio cheio, com a ajuda e uma época de resultados menos maus do que previsto", sublinhou Hogan.

RN // SR

Lusa/Fim