Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones terminou em alta de 0,15%, para os 34.987,02 pontos, à beira do limiar dos 35 mil pontos, nunca alcançado em fecho, enquanto o tecnológico Nasdaq cedeu 0,70%, para as 14.543,13 unidades, e o alargado S&P500 recuou 0,33%, para as 4.360,03.

À semelhança de quarta-feira, em que a sessão também acabou sem rumo, os investidores escolhiam realizar ganhos e vender, depois da primeira salva de resultados de empresas, liderada pelos bancos, que superaram as expectativas.

"Isto poderia ser um exemplo clássico de um mercado que foi algo rápido" a pressionar para a alta, desde há semanas, vários títulos na expectativa de bons resultados trimestrais, estimou Adam Sarhan, diretor-geral da sociedade de investimento 50 Park Investments.

A partir daí, o mercado "deve fazer uma pausa e digerir tudo isso", prosseguiu, o que "coloca as bases da próxima sequência de subida".

Na sua opinião, as baixas verificadas hoje "são perfeitamente normais", e os grandes índices não sofreram perdas importantes.

Outro fator que contribuiu para a descida foi a falta de certezas sobre a trajetória da economia internacional, ilustrada hoje pelo anúncio de uma diminuição do crescimento chinês, com uma procura interna ainda frágil, depois da pandemia do novo coronavirus.

Nos EUA, vários indicadores publicados hoje deram uma imagem contrastada da situação económica do país.

A atividade industrial progrediu em ritmo recorde no Estado de Nova Iorque, em julho, e os industriais destacaram uma subida dos preços de venda "ao ritmo mais rápido que alguma vez se viu".

Ao contrário, a atividade na região de Filadélfia, considerada um indicador avançado da economia norte-americana, registou uma diminuição mais forte do que esperada, em relação ao mês passado, enquanto ao nível nacional a produção industrial e a taxa de utilização das capacidades industriais dececionaram.

