Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,50%, enquanto os outros acabaram em baixa, o Nasdaq de 1,28% e o alargado S&P500 de 0,50%.

"Esta semana é uma das mais pesadas em ermos de resultado de empresas, com a publicação das contas trimestrais dos grandes da tecnologia, como Microsoft, Meta, Apple e Amazon", indicou Jack Ablin, da Cresset.

"Isto acontece e, contexto de inquietação crescente com a duração da subida dos valores tecnológicos alimentada pela inteligência artificial", acrescentou.

Para Steve Sosnick, da Interactive Brokers, o Nasdaq sofreu com a continuação da transferência de investimentos para valores cíclicos e pequenas capitalizações.

A relativamente forte queda do Nasdaq é exagerada pelo peso das ditas "Sete Magníficas", que designa o conjunto de grandes nomes da tecnologia, como Apple, Microsoft, Nvidia ou Meta, que, se acrescentarmos a Broadcom, representam quase 50% do Nasdaq, sublinhou Sosnick.

Por seu lado, Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, estima que a realização de ganhos, que prosseguem com as ações tecnológicas, poderia "parar em breve, se os resultados das empresas da tecnologia forem bons".

Em declarações à AFP, este analista apontou que "a rotação acaba, sem dúvida, quando a maioria das grandes capitalizações tiver anunciado os seus resultados".

Já Sosnick sinalizou uma correlação entre a descida do Nasdaq e a apreciação do iene japonês.

Na sua perspetiva, quando o iene se valorizou na terça-feira, antes de uma decisão monetária do Banco do Japão, esperada para quarta-feira, os fundos especulativos desfizeram-se do seu designado 'carry trade', que consiste em endividar-se em ienes a uma taxa baixa para investir em ativos arriscados, como as ditas ações de crescimento, integrantes do Nasdaq.

Os investidores estão também à espera de conhecerem a decisão da Fed, apesar de se admitir a manutenção do nível da taxa de juro de referência.

Mas os investidores apostam em que o banco central norte-americano vai dar sinais sobre uma provável primeira descida da taxa em setembro.

