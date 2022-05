Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,15%, para os 31.928,62 pontos, enquanto S&P 500 desceu 0,81% para 3.941,48.

Já o tecnológico Nasdaq Composite Market caiu 270,83 pontos para 11.264,45.

Wall Street vendeu em massa ações do setor tecnológico antes do anúncio do desempenho abaixo do esperado da Snap, que hoje desceu 43% e afetou outras empresas dependentes de receita publicitária como a Meta (-7,62%) e Alphabet (-5,14%).

Angelo Kourkafas, da Edward Jones, sublinhou que foi particularmente a divulgação dos resultados da empresa que detém a rede social Snapchat, na segunda-feira após o fecho da bolsa, "que pesou no setor da tecnologia".

"Não é que o Snap seja um peso pesado em termos de capitalização ou influência em tecnologia, mas é um sinal de que os ventos contrários estão a soprar cada vez mais fortes", referiu Kourkafas.

Num mercado ainda muito volátil, os investidores estão constantemente a "reavaliar" as previsões de trajetória económica, explicou Tom Hainlin, do US Bank Wealth Management.

A dúvida é se o aperto financeiro do banco central dos EUA (Fed) "levará a uma recessão generalizada ou a uma contração nos lucros corporativos que deprimiria ainda mais os preços das ações".

Para Tom Hainlin, Wall Street está em fase de transição, por falta de dados conclusivos sobre a trajetória da inflação, período que deve durar pelo menos mais um ou dois meses, com sessões em que os índices oscilam brutalmente.

Por setores, as maiores perdas foram para empresas de comunicação (-3,7%), bens não essenciais (-2,58%) e empresas de tecnologia (-1,57%), enquanto as empresas de serviços públicos (2,01%) e bens essenciais (1,66%) mantiveram-se no verde.

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, destacam-se as subidas da McDonald's (2,74%), Verizon (2,03%) e IBM (2,01%) e as quedas da Walt Disney (-4,01%), Boeing (-3,76%) e Visa (-2,38%).

DMC // RBF

Lusa/Fim