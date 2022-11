No fecho da sessão, o Dow Jones perdeu 79,75 pontos para 32.653,20 pontos, enquanto o S&P 500 cedeu 0,41% para 3.856,10 pontos.

Por sua vez o Nasdaq desvalorizou 0,89% para 10.890,85 pontos.

Os principais índices da bolsa nova-iorquina entraram em novembro em terreno negativo, após terem registado em outubro o melhor mês desde 1976.

A atenção dos investidores está virada para a conferência de imprensa do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, na expectativa que dê pistas sobre se a Fed vai reduzir a ordem de grandeza e o ritmo dos aumentos dos juros ou se continuará os esforços para conter a inflação.

"É muito possível que acabemos dececionados com as palavras de Powell amanhã [quarta-feira]", referiu Liz Young, responsável pelo departamento de investimentos da SoFi, em declarações ao The Wall Street Journal.

A confirmar-se o aumento das taxas de juro em 75 pontos base, este será o sexto aumento consecutivo desde março.

Em contraciclo com a descida dos principais índices da bolsa de Nova Iorque, a Uber viu as suas ações valorizarem 12% depois de ter apresentado resultados, sinalizando que espera um crescimento de 23 a 27% das reservas brutas de clientes no quarto trimestre, em termos homólogos.

Dados divulgados esta terça-feira sobre as ofertas de emprego vieram adensar as preocupações dos mercados de que a Fed precisará de manter a pressão sobre a inflação com novas subidas dos juros.

Segundo os dados do Departamento do Trabalho, os empregadores publicaram 10,7 milhões de ofertas de emprego em setembro.

O número supera os 10,2 milhões de agosto e também as expectativas dos analistas que apontavam para que o número caísse para um patamar inferior aos 10 milhões, pela primeira vez desde junho de 2021.

LT (PD) // MCL

Lusa/Fim