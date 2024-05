Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average fechou a recuar 0,10%, depois de durante o dia ter superado pela primeira vez na sua história o limiar simbólico dos 40 mil pontos.

Já o alargado S&P500 cedeu 0,21% e o tecnológico Nasdaq 0,26%.

"Tivemos direito a um movimento forte na quarta-feira, depois de uma série de informações suscetíveis de serem recebidas pela Reserva Federal (Fed), o banco central dos EUA, caso do índice de preços no consumidor em desaceleração e vendas do comércio retalhista abaixo do esperado, salientou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

"Hoje, não houve um catalisador relevante e, a estes níveis históricos, era saudável que os índices fizessem uma pausa", acrescentou.

Os indicadores divulgados hoje confirmaram a tese de uma economia norte-americana a levantar o pé.

A produção industrial permaneceu estável, em termos mensais, quando os economistas esperavam um avanço de 0,1%.

Depois, o índice de atividade industrial da região de Filadélfia travou, ao cair de 15,5 pontos em abril para 4,5 agora.

E as licenças de construção de casas novas em abril caíram para o nível mais baixo desde dezembro de 2022.

Apesar dos sinais cada vez mais claros de uma degradação da conjuntura, "os investidores continuam a ver qualquer indicador que aponte para um arrefecimento económico como positivo", avançou Kourkafas. "Porque veem aí mais razões para a Fed baixar a sua taxa de juro este ano".

RN // RBF

Lusa/fim