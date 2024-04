Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 1,00%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,95% e o alargado S&P500 desvalorizou 0,72%.

"Rendimentos obrigacionistas mais elevados representam uma desculpa para retirar algum dinheiro da mesa e fazer alguns ganhos", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

O rendimento proporcionado pela dívida federal a 10 anos subiu até aos 4,40% pela primeira vez desde há mais de quatro meses.

Esta tensão seguiu-se à divulgação, na segunda-feira, de um indicador de preços que indicou uma reanimação da indústria nos EUA.

Para Patrick O'Hare, a praça nova-iorquina também acusou o acesso febril no mercado do petróleo, que está no máximo de cinco meses, em contexto de degradação da situação geopolítica no Médio Oriente,

Além da inflação, Wall Street viu no relatório sobre o emprego JOLTS, divulgado na terça-feira, mis um sinal de que a economia está forte.

O documento mostrou que em fevereiro, a taxa de despedimentos continuava abaixo ao nível que apresentava antes da pandemia do novo coronavirus. ~

Este relatório "é de natureza a apaziguar qualquer receio dos membros da Reserva Federal quanto aos riscos para a economia de uma abordagem paciente em matéria de baixa de juros", comentou, em nota analítica, Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics.

Com efeito, os investidores ficaram conhecedores de algumas más notícias na microeconomia, como as previsões muito abaixo das expectativas da holding holding PVH Corp, que fechou a perder 22,22%, que controla as marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger.

"Isto é na linha de outros alertas que te os recebido de outras marcas" da distribuição, salientou Patrick O'Hare, como as de equipamento desportivo Nike e Lululemon.

"Isto suscita alguma apreensão quando a uma inflexão nas despesas discricionárias" [não essenciais], especificou.

Não obstante, apesar desta configuração desfavorável, os índices recuperaram no final da sessão e limitaram as suas perdas.

"Não há qualquer sentimento de pânico", asseverou Patrick O'Hare, para quem se está perante "uma consolidação ordenada".

RN // RBF

Lusa/fim