Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,47%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,64% e o alargado S&P500 cedeu 0,60%.

"Os investidores estão perturbados com os dados da inflação e as declarações do presidente da Fed", Jerome Powell, comentou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

"Os índices tinham subido muito em pouco tempo, portanto não houve catalisador para irem mais alto", relativizou o analista.

O índice de preços na produção (PPI, na sigla em Inglês) em outubro excedeu o esperado pelos economistas, ao ser de à 2,4% anuais, em vez de 2,3%.

Na quarta-feira, o índice de preços no consumidor (IPC) tinha apresentado uma aceleração em outubro, de 2,6% anuais, comprado com os 2,4% de setembro.

"O PPI não vai mudar fundamentalmente a orientação da Fed no sentido da baixada taxa de juro de referência, mas dificulta as previsões", considerou Oren Klachkin, da Nationwide Financial Markets.

"A inflação aproxima-se do nosso objetivo de congo prazo, isto é, os dois por cento, mas ainda não está aí", declarou Powell durante em Dallas, durante uma entrevista pública. "Estamos determinados a acabar o trabalho", acentuou.

Na frente da economia, ela "não envia sinais que nos pressionem a acelerar a baixa das taxas", acrescentou o banqueiro central.

"Se governo Trump impor direitos alfandegários de 60% às importações provenientes da China e entre 10% a 20% a outros parceiros comerciais. Isso não vai ajudar a inflação a desacelerar", antecipou Cahill.

Além das tarifas alfandegárias, os investidores bolsistas esperam que Trump vá aumentar o défice orçamental, o que vai também favorecer o aumento dos preços.

