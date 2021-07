Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Jones baixou 0,86%, para os 34.687,85 pontos, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,80%, para as 14.427,23 unidades, e o alargado S&P500 recuou 0,75%, para as 4.327,16.

Para Patrick O'Hare, da Briefing.com, a sessão foi marcada, pelo terceiro dia consecutivo, pela realização de ganhos.

"Não é raro neste estado transitório do meio do verão, com as pessoas a esperarem mais clareza" sobre a orientação da economia para os próximos meses", adiantou.

"Antes desta semana, o discurso dominante era que o mercado ia recuperar o seu fôlego", acrescentou, o que ocorreu de facto, quando foram confirmados os bons números trimestrais de várias empresas, divulgados na abertura da época de divulgação de resultados.

No plano macroeconómico, o inquérito mensal da Universidade do Michigan, divulgado hoje de manhã, contribuiu para alterar o ambiente em Wall Steet, que tinha aberto em alta.

Segundo este indicador, a confiança dos consumidores norte-americanos tinha-se degradado acentuadamente em julho, em boa parte devido à subida dos preços.

A proporção dos que se queixam da inflação atingiu um recorde desde que o parâmetro é medido, isto é, desde o início dos anos 1960.

Contudo, no mercado obrigacionista, o rendimento oferecido pelos títulos da dívida pública dos EUA a 10 anos voltou a baixar, para 1,29%, pouco sensível a estas notícia sobre a perceção dos consumidores norte-americanos.

Neste sentido, Patrick O'Hare sublinhou que esta não foi uma "sessão de pânico", mesmo que a descida dos índices se tenha acentuado com o final do dia bolsista.

Entre os que perderam cotação estiveram as petrolíferas, minadas pelas incertezas sobe o comportamento da designada OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, como a Federação Russa, em relação ao futuro nível de produção.

A Chevron perdeu 2,65%, a Exxon Mobil 2,77% e a ConocoPhillips 2,77%.

Pelo contrário, a sociedade norte-americana de biotecnologia Moderna ganhou 10,30%, a aproveitar o anúncio da sua integração no S&P500. No fecho de quinta-feira, a empresa teve pela primeira vez uma capitalização bolsista superior a 100 mil milhões de dólares.

RN // PDF

Lusa/Fim