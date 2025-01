Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,16%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,89% e o alargado S&P500 baixou 0,21%.

Wall Street "está a adotar uma atitude muito parecido à que vimos nas últimas duas semanas, a saber, que o setor tecnológico pesa no conjunto do mercado", comentou Christopher Low, da FHN Financial, em declarações à AFP.

As 'Sete Magníficas", alcunha dada aos grandes nomes do setor tecnológico, recuaram todas: Alphabet (-1,30%), Amazon (-1,20%), Nvidia (-1,92%), Tesla (-3,36%), Microsoft (-0,41%) e Meta (-0,94%).

A Apple foi a mais afetada, com um recuo de 4,04%, depois de se saber que tinha perdido o lugar da sua primeira classificação no 'ranking' do mercado chinês de 'smartphones' para dois dos seus concorrentes.

A praça nova-iorquina também aguarda a tomada de posse de Trump, na segunda-feira, para conhecer as políticas inflacionistas pretendidas pelo republicano, como a da aplicação de taxas alfandegárias.

Durante a campanha eleitoral, Trump indicou que pretendia impor direitos alfandegários entre 10% a 20% sobre as importações, valores que poderiam subir até 60% ou inclusive 100% no caso das provenientes da China.

Quanto a indicadores, os investidores conheceram as vendas no comércio retalhista em dezembro, que foram abaixo do esperado: 0,4%, em vez de 0,5%.

Já sobre o desemprego, as inscrições para o respetivo subsídio foram de 217 mil acima dos 210 mil estimados pelos analistas.

RN // RBF

Lusa/fim