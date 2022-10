Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,33%, o tecnológico Nasdaq 0,85% e o alargado S&P500 cedeu 0,67%.

A praça nova-iorquina começou o dia cem baixa, que se foi aprofundando ao longo do dia, à medida que os investidores se iam desfazendo dos seus títulos devido às perspetivas económicas.

Os investidores esperam que a Reserva Federal suba a sua taxa de juro de referência, em mais 75 pontos-base, em novembro, e admitem agora como mais provável que faça o mesmo em dezembro.

O receio que essas medidas agressivas arrastem a economia para recessão refletiu-se no mercado da dívida, com o rendimento oferecido pela obrigação do Tesouro a 10 anos a atingir 4,136%, o nível máximo desde meados de 2008.

Nem mesmo a divulgação de resultados empresariais acima do esperado conseguiu anular ou reduzir este pessimismo, nem os dos grandes bancos, nem os da Netflix, entre outras.

Hoje mesmo, a Tesla informou que o seu lucro no terceiro trimestre mais do que tinha duplicado o valor homólogo, atingindo os 3,29 mil milhões de dólares.

RN // RBF

Lusa/fim