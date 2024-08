Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones caiu 0,39%, o tecnológico Nasdaq desceu 1,12% e o alargado S&P 500 recuou 0,60%.

A sessão de hoje foi de contenção, sem indicadores macroeconómicos e sem publicações das principais empresas.

"Nas últimas semanas, a Nvidia subiu, com o mercado a antecipar que iria ter um desempenho melhor do que o esperado" para o seu segundo trimestre financeiro, que vai do final de abril ao final de julho, explicou Tom Cahill, da Ventura Wealth Gerenciamento.

"Mas a fasquia foi tão elevada que não é difícil imaginá-los a dizer que o seu crescimento vai abrandar, nem que seja um pouco", continuou o analista, apontando para "um pouco de apreensão".

Há mais de dois anos que a gigante dos semicondutores tem vindo a superar as expectativas do mercado, trimestre após trimestre.

Tem sido impulsionada pela procura das suas famosas placas gráficas, 'chips' com capacidades computacionais aumentadas, essenciais para o desenvolvimento da chamada inteligência artificial (IA) generativa.

Na opinião geral e com base nas previsões, a publicação da Nvidia deverá fazer com que o mercado de Nova Iorque reaja fortemente, para cima ou para baixo.

"Não creio que o tema principal sejam os resultados do trimestre anterior. São as previsões que preocupam", especificou Tom Cahill.

As tecnológicas ligadas aos semicondutores sofreram particularmente na sessão de hoje, como a Nvidia (-1,59%), a AMD (-2,75%), a Broadcom (-1,99%) e a Intel (-2,29%).

Após a recente valorização destes títulos, "alguns disseram que talvez fosse altura de vender um pouco" e realizar alguns lucros, frisou Tom Cahill.

No mercado obrigacionista, o rendimento das obrigações do governo dos EUA a 2 anos situou-se em 3,87%, em comparação com 3,90% no fecho do dia anterior, o mais baixo desde a queda repentina no início de agosto.

A marca de grandes armazéns Kohl's (+0,26%) capitalizou um lucro superior às expectativas mas o diretor-geral, Tom Kingsbury, relatou um "ambiente difícil para os consumidores", que mostram "contenção nas suas compras".

Outra boa surpresa no setor retalhista foi a cadeia de pronto-a-vestir Abercrombie & Fitch, que superou as previsões dos analistas e reviu em alta as suas metas anuais.

No entanto, os seus títulos terminaram em forte queda (-16,93%), com o mercado a esperar ainda mais desta marca que renasce das cinzas após um longo período difícil.

Os analistas consideraram a previsão de crescimento das vendas modesta, com as ações a caírem 10,15%.

A especialista em servidores e infraestruturas de computação remota Super Micro Computer continuou a cair (-19,02%), depois de ter sido acusada na terça-feira de manipulação contabilística pelo fundo especulativo Hindenburg Research.

DMC // CC

Lusa/Fim