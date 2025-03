O índice seletivo Dow Jones Industrial Average pouco variou, com um ganho de 0,01%, ao passo que o alargado S&P500 avançou 0,16% e o tecnológico Nasdaq 0,46%.

"A ausência de más notícias é uma boa notícia para as ações", resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP.

"Ontem, vimos que Trump poderia reduzir as taxas alfandegárias, o que desencadeou um movimento altista importante", lembrou, para acentuar que a sessão de terça-feira foi marada uma "consolidação depois de uma forte alta", mas também pela "realização de algumas mais-valias".

Mas os investidores permanecem atentos dada a "incerteza envolvente da política comercial" dos EUA, relativizou, em nota analítica, Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Informações divulgadas no fim de semana indicam que as taxas alfandegárias "recíprocas" vão ser mais focadas do que generalizadas, como se depreendeu das afirmações de Trump.

Aliás, um dirigente da Casa Branca disse mesmo à AFP que estas taxas, previstas para começarem em 02 de abril, "poderiam ser aplicadas, ou não".

Por outro lado, a praça bolsista foi de algum modo contida pela divulgação de um índice sobre a confiança dos investidores, que caiu em março para o nível mais baixo desde há 12 anos e mais do que analistas esperavam.

O índice feito pela Conference Board revelou que a confiança dos consumidores caiu em março 7,2 pontos, para 92,9.

RN // RBF

Lusa/fim