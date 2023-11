Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,58%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,13% e o alargado S&P500 valorizou 0,74%.

"A única coisa à qual os investidores deram atenção hoje foi à emissão de dívida, que teve bons resultados", disse Jack Ablin, de Cresset Capital.

O Tesouro dos EUA colocou hoje 16 mil milhões de dólares em obrigações a 20 anos, a uma taxa média de 4,73%, ligeiramente inferior ao rendimento atual dos títulos existentes com o mesmo prazo, que está nos 4,77%.

Peter Boockvar, da Bleakley Financial Group, destacou que a relação entre a procura e a oferta, indicador muito seguido neste tipo de operação, tinha sido inferior à média do ano passado, o que sinaliza um apetite contido.

A emissão teve um balanço "mitigado", na sua opinião, mas o "suficiente para arrastar o mercado obrigacionista", concluiu.

"O Tesouro está a colocar no mercado quantidades enormes de dívida", afirmou Jack Ablin, consequência do agravamento do défice orçamental norte-americano. "E os investidores receavam que isso fizesse subir os rendimentos para atrair a procura", o que não foi o caso até agora.

Este evento permitiu a Wall Street manter o ritmo e ao S&P500 registar a 14.ª sessão positiva em 16 sessões bolsistas.

"A aterragem suave da economia é agora o cenário central" na praça nova-iorquina, o que é benéfico para as ações.

Wall Street também foi estimulada pela Microsoft, que fechou em alta de 2,05%, estimulada pelo anúncio da contratação do antigo diretor-geral da OpenAI, Sam Altman, que tinha sido despedido na sexta-feira pela administração.

A ação do grupo de Redmond, no Estado de Washington, atingiu hoje uma cotação recorde, com a Microsoft a parecer poder beneficiar desta crise para reforçar a posição de locomotiva da inteligência artificial dita generativa.

A capitalização da Microsoft, que atingiu os 2,805 mil milhões de dólares, já está nas proximidades da maior capitalização mundial, a da Apple, que é de 2,977 mil milhões.

