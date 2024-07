Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Indistrial Average avançou 1,64%, o tecnológico Nasdaq progrediu 1,03% e o alargado S&P500 subiu 1,11%.

Depois de duas sessões de baixa no setor das tecnológicas, Wall Street estava pronta para uma recuperação.

Esta foi facilitada pela publicação, antes da abertura da sessão, do índice de despesas de consumo pessoais (PCE, na sigla em Inglês), que mostrou um aumento de 2,5% em termos anuais, em junho, abaixo dos 2,6% de maio.

"A inflação continua a baixar e aproxima-se suavemente do objeto da Reserva Federal" (Fed, o banco central dos EUA), que é de dois por cento anuais, comentou Jeffrey Roach, da LPL Financial.

"Durante a sua próxima reunião, a Fed deve realçar que a desaceleração do emprego é uma razão suficiente para baixar a taxa [de juro de referência] em setembro", acrescentou.

"Continuamos com uma inflação que se está a moderar, com um crescimento que permanece sólido", como testemunham os 2,8%, em termos anualizados, da subida do produto interno bruto no segundo trimestre, destacou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

"É coerente com o cenário de um arrefecimento suave" da economia norte-americana, que tranquiliza a praça nova-iorquina.

Além dos indicadores quotidianos, "op contexto é o de uma rotação que se mantém", mencionou Angelo Kourkafas.

Depois de se terem concentrado em um punhado de conglomerados tecnológicos no primeiro semestre, os investidores começaram a diversificar as suas aplicações e a dar mais atenção ao conjunto do mercado.

Assim, o índice Russell 2000, que só integra pequenas e médias empresas, valorizou mais do que os índices emblemáticos de Wall Street, com 1,67%.

Os investidores já estão focados na próxima semana, quando são esperados os resultados de Amazon, Meta, Microsoft e Meta.

A valorização atual destes grupos "só autoriza a perfeição" nos resultados, preveniu Kourkafas.

Na terça-feira, uma ligeira deceção com os números da Alphabet e um falhanço da Tesla provocaram a derrapagem de Wall Street.

"Considerando que os resultados, no seu conjunto, continuam em alta, que a Fed se prepara para baixar a taxa e que a economia arrefece mas continua sólida, um acesso de fraqueza das capitalizações gigantes da tecnologia pode ser compensada parcialmente por uma rotação para outros setores", estimou Kourkafas.

RN // RBF

Lusa/fim