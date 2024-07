Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice alargado S&P500 valorizou 1,1%, o que acabou com uma série negativas de três sessões, sendo a primeira em que registou ganhos depois de ter encerrado em nível recorde na terça-feira.

O seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,3% e o tecnológico teve o ganho mais forte, de 1,6%.

A generalização da tendência altista é evidenciada pelo facto de mais de três quartos do S&P500 fecharam com progressos, se bem que os títulos da tecnologia tenham representado muito do movimento.

A Nvidia, por exemplo, ganhou 4,8%, e outros 'papéis' das principais tecnológicas recuperaram parte das acentuadas desvalorizações sofridas na passada semana, o que sustentou a tendência positiva.

Estes títulos tinham suscitado críticas d estarem demasiado caros, depois de terem valorizado de forma acentuada, o que sustentou o estabelecimento de vários recordes dos índices bolsistas.

Duas destas empresas - Alphabet e Tesla - vão apresentar contas na terça-feira, que estão a ser aguardadas com expectativa. Hoje, a Alphabet valorizou 2,3% e a Tesla 5,1%.

Os rendimentos dos títulos de dívida pública subiram depois de o presidente Joe Biden anunciar que não se vai recandidatar.

Os bancos valorizaram na expectativa de menos regulação sobre a sua atividade, em caso de vitória republicana, e o rendimento das obrigações do Tesouro de prazo maior subiram mais do que as de prazo mais curto, com a admissão de que a já elevada dívida, com Trump na presidência, subiria ainda mais.

Mas a saída de Biden da corrida eleitoral não foi uma grande surpresa. "Era uma questão de quando, não se", disse Brian Jacobsen, economista-chefe, da Annex Wealth Management.

"Isto pode reduzir as probabilidades de Trump vencer, mas os democratas primeiro têm de se unir a um candidato", acrescentou.

Entretanto, a atenção dos investidores vai estar focada nos resultados trimestrais que vão começar a ser divulgados.

Os analistas preveem que as integrantes do S&P500 apresentem o maior crescimento trimestral de lucros, relativos ao segundo trimestre, desde o final de 2021, segundo a FactSet.

RN // RBF

Lusa/fim