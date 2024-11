Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 3,57%, o tecnológico Nasdaq progrediu 2,95% e o alargado S&P500 valorizou 2,53%.

O Dow Jones registou mesmo a sua maior subida pós-eleitoral em mais de um século e a sua melhor sessão dos +últimos dois anos.

Entre os seus valores, destacaram-se os ganhos apresentados pelas financeiras Goldman Sachs (13,1%) e JPMorgan (11,5%), pela industrial Caterpillar (8,6%) e pela tecnológica Intel (7,4%).

No caso do Nasdaq, o destaque vai para a Tesla, fundada pelo aliado de Trump, Elon Musk, que ganhou 14,75%.

O índice Russell 2000, que congrega pequenas e médias empresas, apresentou uma subida inédita no seu historial de 5,8%, graças ao entendimento de que estas vão ganhar com a política económica de Trump, em particular com a intenção de redução de impostos e protecionismo alfandegário.

Os ganhos estenderam-se à bitcoin, a moeda digital mais utilizada, à qual o republicano expressou o seu apoio, que encerrou em 76 mil dólares, também este um recorde.

