Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,14%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,57% e o alargado S&P500 avançou 0,42%.

A sessão começou de forma prometedora, graças a várias publicações de grandes cadeias de distribuição.

A cadeia de supermercados Target (+11,20%) surpreendeu, com resultados acima do esperado e um aumento das metas anuais de lucro.

"Os resultados da Target trarão um suspiro de alívio ao setor retalhista e são mais uma prova de que, embora os consumidores permaneçam constrangidos e cautelosos, não estão em modo de recessão", sublinhou Neil Saunders, da GlobalData, em comunicado.

A mesma situação ocorreu na TJX (+6,11%), empresa-mãe das cadeias de vestuário e decoração HomeGoods TJ Maxx e Marshalls, conhecidas pelos seus preços baixos.

Em sentido contrário estiveram as contas da gigante dos grandes armazéns Macy's (-12,91%), que não cumpriu a meta de volume de negócios e reviu em baixa as suas previsões de receitas globais do seu exercício.

Os índices de Nova Iorque encararam depois a divulgação de um relatório do Departamento do Trabalho norte-americano, que aponta que a economia dos Estados Unidos criou, entre abril de 2023 e março de 2024, menos 818 mil empregos do que o inicialmente anunciado.

"Esta revisão reforça a probabilidade de um corte de meio ponto nas taxas [de juro]" durante a reunião do comité de política monetária da Fed [Reserva Federal dos EUA] nos dias 17 e 18 de Setembro, analisou Peter Boockvar, do Bleakley Financial Group.

Os investidores apontam agora quase 40% de probabilidade de este cenário ocorrer, o que seria de assinalar, porque os bancos centrais geralmente modificam as suas taxas à taxa de um quarto de ponto de cada vez.

Para Quincy Krosby, da LPL Financial, as atas da última reunião da Fed, publicadas hoje, confirmaram que a instituição está agora muito atenta à deterioração do mercado de trabalho.

Apesar da relutância de muitos dos seus membros em declarar que a inflação está agora controlada, a Fed "parece bastante confortável com a ideia de que iniciar um ciclo de flexibilização monetária será suficiente para evitar que a economia se deteriore demasiado acentuadamente", acrescentou.

Depois destes desenvolvimentos, os rendimentos das obrigações diminuíram ligeiramente. A taxa dos títulos do governo dos EUA a 10 anos fixou-se em 3,80%, em comparação com 3,82% no fecho do dia anterior.

"A ata [da Fed] confirma que uma redução é quase um dado adquirido para setembro", frisou, por sua vez, Jack Ablin, da Cresset Capital.

