Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 1,30%, para os 34.870,16 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,98%, para as 14.701,91 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 1,13%, para as 4.371,60.

Depois de uma sessão pouco animada, marcada pela ressurgência do coronavirus e a possível redução das medidas de apoio à economia do banco central dos EUA, os mercados regressaram aos caminhos das subidas, que têm percorrido desde março de 2020.

"Estamos em mercado altista", considerou a presidente da sociedade Tower Bridge Advisors, Maris Ogg, "e a via mais evidente é a subida".

Se as reflexões da Reserva Federal (Fed), a inflação ou as taxas de juro preocuparam os investidores esta semana, "no final, sabe-se o que determina o preço das ações: os resultados das empresas", realçou.

Ora, o grosso da época dos resultados começa na próxima semana, com os grandes bancos. Sobre estas instituições financeiras, afeadas por taxas de juro mínimas e uma procura de crédito que não recupera, esperam-se poucas surpresas, disse Maris Ogg.

Vão ser sobretudo as semanas seguintes que vão trazer respostas, não apenas sobre os resultados no segundo trimestre, mas também as declarações dos dirigentes sobre as perspetivas a curto e médio prazo.

Os investidores estão à espera que as empresas deem indicações de que o ritmo de crescimento vai diminuir, depois de um primeiro semestre 'a tiro de canhão'.

Já quanto aos receios com o impacto da aceleração da variante Delta do novo coronavirus na economia internacional, Maris Ogg antecipou que devem diminuir, porque o essencial da riqueza mundial é produzida na Europa, na China e nos EUA, três países ou regiões onde as taxas de vacinação são importantes.

Entre os valores do dia, a General Motors beneficiou de uma nota da sociedade de investimento Wedbush Securities, que saudou a estratégia do construtor automóvel, virada para o elétrico, e antecipou uma valorização do seu título em 50% nos próximos 12 meses. Hoje, fechou a ganhar 4,82%.

A Apple terminou com um novo máximo, em alta de 1,31%, com uma capitalização que se aproxima dos 2,5 biliões (milhão de milhões) de dólares, quando há cinco anos era pouco superior a 500 mil milhões.

