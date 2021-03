No final da reunião do seu Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em Inglês), onde se decide a política Monetária, a Reserva Federal (Fed) anunciou a manutenção das suas taxas de juro de referência em nível próximo de zero, até 2023, e reviu em alta as suas previsões de crescimento em 2021, de 4,2% para 6,5%.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,58%, para as 33.015,37 unidades, enquanto o S&P500 subiu 0,29%, para as 3.974,12.

Sem bater recordes, mas também a terminar em alta, o tecnológico Nasdaq avançou 0,40%, para os 13.525,20 pontos.

O presidente da Fed, Jerome Powell, admitiu, na conferência de imprensa subsequente ao fim da reunião do FOMC, uma eventual subida dos preços, devido ao ressurgir económico, depois da pandemia do novo coronavirus, mas considerou que o seu impacto na inflação seria "transitório".

A Fed espera que a inflação atinja os 2,4% em 2021, mas que retroceda depois, nos anos seguintes, para 2%.

As previsões dos membros da Fed não apontam para qualquer subida das taxas até 2023. E Powell insistiu que a Fed se comprometia a apoiar a economia "o tempo que for necessário", durante o qual seria "pacientemente acomodatícia", o eu significa taxas de juro estimuladoras do crescimento da economia.

"O mais importante é que Jerome Powell disse que a Fed não ia agir de forma preventiva para evitar a inflação", sublinhou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

"A Fed não vai subir as suas taxas antes de ter provas na mesa da existência da inflação", reforçou Powell na conferência de imprensa.

Os rendimentos das obrigações do Tesouro a 10 anos, que têm subido nas últimas semanas, devido ao receio com um sobreaquecimento da economia, dopada pela campanha de vacinação e o envio de cheques, acabaram hoje a recuar, para 1,64%, depois de terem chegado a 1,68%.

Na frente dos indicadores, o lançamento da construção de casas novas caiu mais do que previsto em fevereiro (-10,3%), devido a uma vaga de frio extremo em fevereiro. Mas os analistas sublinharam que os pedidos de crédito imobiliário e de refinanciamento baixaram em contexto de subida das taxas de juro no mercado.

Entre as empresas, a Uber perdeu 4,23%, depois de ter sido obrigada a conceder aos seus motoristas no Reino Unido o estatuto de trabalhador assalariado.

RN//RBF

Lusa/fim